In Alto Adige, come altrove, la primavera stenta a decollare e la vegetazione è in ritardo di circa due settimane. Lo documenta bene una foto-confronto pubblicata su Facebook dalla cantina vinicola bolzanina Pfannenstielhof: quattro scatti fatti sempre lo stesso giorno negli ultimi quattro anni, il 31 marzo.



L’anno scorso marzo fu infatti particolarmente mite e i vigneti erano già verdi, mentre quest’anno le gemme sono solo nella loro fase iniziale di sviluppo.



Il peggio è comunque passato, visto che da venerdì è previsto tempo soleggiato e temperature di 20 gradi.