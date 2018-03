Trappole per la cattura di predatori, in particolare di ibridi fra cane e lupo, saranno installate da domani nell’area di Porto Ercole all’Argentario (Grosseto), area dove ci sono stati diversi avvistamenti di lupi. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha espresso parere positivo ad una richiesta in tal senso effettuata dalla Regione.

È quanto riferisce in una nota la stesso Regione, che spiega che nei prossimi giorni verranno scelti alcuni siti dove posizionare le gabbie per la cattura, che saranno attivate solo di notte e per un periodo di tempo limitato (30 giorni). Nel caso di catture di ibridi, per questi ultimi potrà essere operata la sterilizzazione e l’invio in strutture specializzate.

«Naturalmente, se nelle trappole dovessero finire cani, questi sarebbero riportati al padrone o, se sprovvisti di chip, indirizzati al canile».

Ispra, nella sua lettera di autorizzazione, spiega sempre la Regione, ha ritenuto ‘condivisibilè la cattura anche a seguito dell’allarme sociale che si è registrato nell’area dell’Argentario a seguito dei numerosi avvistamenti di predatori.

«È un atto importante - sottolinea l’assessore toscano all’agricoltura, Marco Remaschi - perchè apre uno spiraglio rispetto alle nostre ripetute sollecitazioni ad affrontare con qualche strumento operativo la questione della presenza dei predatori e dei danni che procurano soprattutto alla nostra agricoltura. All’Argentario si cerca di dare risposta specifica anche alla preoccupazione dei residenti, visto che gli avvistamenti sono avvenuti nei pressi dei centri abitati, grazie anche al lavoro congiunto con Comune e Prefettura, competenti in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico. Viste le diverse segnalazioni relative agli ambiti urbani che stiamo ricevendo, riteniamo necessaria una azione di coordinamento a livello regionale con i sindaci ed i prefetti interessati».