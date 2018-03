Non saranno sicuramente mancate le arrabbiature, i colpi di clacson e il nervosismo di qualche automobilista frettoloso, ma, ne siamo sicuri, in molti si saranno dimenticati di impegni e orari per qualche minuto, il tempo di veder passare questo bel gregge di pecore che ha «invaso» la rotatoria di Trento sud, proprio di fronte al McDonald’s.



Modernità e tradizione a confronto: per farle convivere, basta forse solo un po’ di pazienza. O no?



Le immagini, rilanciate su Facebook da Alberto Pattini, da sempre attento al mondo della transumanza, sono state realizzate da Matteo Carlin.