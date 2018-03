Si è concluso oggi il progetto europeo Life WolfAlps, con 2.800 partecipanti alla Giornata del lupo, domenica 18 marzo, 150 specialisti coinvolti nella due giorni di conferenza a cui hanno partecipato oltre 1.000 persone. Dal 21 al 23 marzo si prosegue con i lavori dell’Lcie, il gruppo di esperti europei di grandi carnivori.

Il progetto, come ricorda il Muse di Trento, il Museo delle scienze, da cinque anni punto di riferimento sulle questioni riguardanti il lupo in zona alpina, per la prima volta in Italia, attraverso un percorso corale, ha affrontato l’argomento della coesistenza tra lupo e uomo, considerando in particolare la popolazione di lupo sulle Alpi italo-slovene.

Ha sviluppato azioni concrete per la conservazione della specie, coordinate a livello alpino italiano: dalla prevenzione degli attacchi sugli animali domestici al contrasto delle uccisioni illegali, dalla valorizzazione del lupo in chiave eco-turistica al controllo dell’ibridazione, dalla comunicazione ad ampio raggio, all’organizzazione di workshop regionali per coordinare la gestione alpina, passando per un sistematico monitoraggio della specie, condotto grazie a un forte coordinamento tra le istituzioni.

Questi alcuni numeri sulla manifestazione: