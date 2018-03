Primizie sui banchi del mercato: la primavera di Coldiretti

Arrivano sui banchi dei mercati i primi asparagi insieme alle fragole, zucchine, agretti, insalate e carciofi made in Italy dopo il maltempo atmosferico causato dall’ondata siberiana di Burian che ha distrutto i raccolti in decine di migliaia di aziende agricole.

A darne notizia è Coldiretti che annuncia la Festa di Primavera nei mercati di Campagna Amica allestiti in tutta Italia. In tale occasione - si spiega in una nota - l’organizzazione agricola dispenserà consigli per fare acquisti consapevoli, ottimizzare la spesa e non cadere negli inganni delle false primizie.

L’iniziativa, sottolinea Coldiretti, è finalizzata anche «ad aiutare le aziende agricole nelle quali è andato distrutto almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli». Nei mercati saranno coinvolti anche i cuochi attivi presso aziende agrituristiche al fine di valorizzare in cucina i menu di primavera con ricette dolci e salate della tradizione contadina.