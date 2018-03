Le ecopellicce inquinano «Meglio le pellicce naturali»

Mentre il mondo della moda volta le spalle alle pellicce, la International Fur Federation spezza una lancia a suo favore, invitando a considerare che «è più facile (dire no alla pelliccia) che cercare di capire che le cosiddette eco pellicce, le finte pellicce con cui di tanto in tanto qualcuno decide di essere alla moda e sostenibile, sono prodotte con la plastica, la stessa plastica che inquina i nostri oceani, causando la morte dell’eco sistema e che il mondo intero chiede di sostituire con un prodotto alternativo e naturale».

Entro il 2020 - annuncia la Fur Federation - le aste ufficiali nelle quali vengono vendute nel mondo le pelli di pellicceria proporranno esclusivamente pelli provenienti da allevamenti controllati da certificatori e veterinari indipendenti ed esterni al mondo della produzione.

Per Mark Oaten, Ceo dell’International Fur Federation, «abbiamo tutti la responsabilità di proteggere i nostri oceani e l’ambiente dalla plastica. Nel mondo della moda usare materiali naturali come la pelliccia è un modo per salvaguardarli. La pelliccia è biodegradabile e dura per generazioni a differenza della pelliccia sintetica che ha una base chimica e finisce per danneggiare l’ambiente. Credo davvero che la pelliccia naturale sia la scelta responsabile per designer e consumatori».