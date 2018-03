Il «meteo-terrorismo» è un fenomeno che «va contrastato. È pericoloso sotto diversi aspetti. In primo luogo le bufale sulle previsioni del tempo non ci permettono di fare la giusta prevenzione sul territorio nell’ottica della quale abbiamo istituito l’agenzia ItaliaMeteo.



Dall’altra parte, finiscono per condizionare negativamente i flussi turistici». Lo dice al Quotidiano nazionale il ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti, a proposito dell’istituzione di un albo dei meteorologi.



«L’azione dolosa - spiega Galletti - penalizza senza dubbio l’economia di alberghi e ristoranti che vedono revocate le loro prenotazioni. Se sotto Pasqua si diffondesse la falsa notizia di un’ondata incredibile di gelo sulla costa Adriatica, io stesso mi sentirei scoraggiato a partire per il mare, magari mi orienterei ad andare in montagna o a stare a casa. Il web oggi ha un effetto eco incredibile nel dilagare di queste bufale».