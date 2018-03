La cultura verde: torna «Giardini d’Autore» a Rimini

Migliaia di persone sono attese a Rimini dal 16 al 18 marzo per l’edizione primaverile di «Giardini d’Autore» al Parco Federico Fellini: cento gli espositori, da oltre dieci regioni, e una trentina gli eventi collaterali in programma. Giunta alla 18° edizione, si conferma tra le più importanti mostre di giardinaggio specializzato a livello nazionale: le due edizioni di marzo e settembre (la prossima dal 22 al 23) sono un appuntamento fisso per un pubblico appassionato e in notevole crescita. Lo scorso anno i visitatori sono stati rispettivamente 12 mila e ottomila.

Giardini d’Autore ha l’obiettivo di diffondere la cultura del verde anche attraverso progetti e iniziative nate sul territorio. Gli espositori sono vivaisti specializzati in collezioni botaniche, artigiani, architetti, designer, paesaggisti, associazioni nazionali e del territorio, riviste del settore. In programma anche laboratori con gli alunni delle scuole elementari ed eventi per scoprire e far vivere Rimini «in chiave green».