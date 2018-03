Come garantire la coesistenza del lupo e dell’uomo sulle Alpi è il tema della conferenza che si svolgerà al teatro Auditorium di Trento il 19 e 20 marzo. Il primo giorno saranno presentati i risultati ottenuti e le azioni di conservazione nelle Alpi nell’ambito del progetto WolfAlps del programma europeo Life. La grande novità di questo progetto è stato il coordinamento tra Italia e Slovenia nella definizione e applicazione della strategia di conservazione del lupo nell’arco alpino. Verranno presentate alcune soluzioni naturali per contenere la popolazione dei lupi, il cui aumento sta creando difficoltà agli agricoltori.

Nel secondo giorno il dibattito si fa internazionale e i lavori si terranno in inglese, le principali questioni per la gestione delle popolazioni europee del lupo verranno presentate da membri del Large Carnivore Initiative for Europe (Lcie), gruppo dell’Iucn, International Union for Conservation of Nature. Oltre un migliaio di esperti di alto livello sono attesi all’evento.

La conferenza sarà preceduta il 18 marzo da un evento ludico al Muse, il Museo delle Scienze di Trento, con attività sul tema del lupo per tutte le età.

Il progetto Life WolfAlps,che terminerà a maggio di quest’anno, ha disposto di un budget di circa 6 milioni di euro, a cui l’Unione europea ha contribuito con oltre 4 milioni nell’ambito della programmazione Life+ 2007-2013 «Natura e biodiversita». Anche la Regione Lombardia e la Regione Veneto sono stati partner dell’iniziativa.

Oltre al monitoraggio, tra le attività previste dal progetto vi sono misure di prevenzione degli attacchi da lupo sugli animali domestici, azioni per contrastare il bracconaggio e strategie di controllo dell’ibridazione lupo-cane, necessarie per mantenere a lungo termine la diversità genetica della popolazione alpina del lupo. Altri interventi importanti hanno riguardato la comunicazione, per diffondere la conoscenza della specie, sfatare falsi miti e incentivare la tolleranza nei confronti del lupo.