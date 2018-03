Venti siberiani, nevicate e burian non fermano il progetto «Ski Trans Alt Tirol», la traversata del Tirolo storico con gli sci ai piedi, da Riva del Garda a Lienz, organizzata da Alessandro Beber, guida alpina della «Scuola di alpinismo e scialpinisno Mountime Outdoor Adventures».





Il viaggio sulle nevi, trecento chilometri suddivisi in 7 appuntamenti per altrettanti fine settimana, sta per affrontare la quarta tappa, dal Passo Rolle alla val Badia. Ma quello che vi proponiamo qui è il video, splendido, della seconda tappa: tre giorni nel cuore del Lagorai, dalla Panoratta a malga Conseria, in val Campelle, passando per la vale dei Mocheni e il Manghen, con riprese di Matteo Pavana, Andrea Vallauri (drone) e Alessandro Beber.

SKI Trans Alt Tirol - Stage 2 - Lagorai Video of SKI Trans Alt Tirol - Stage 2 - Lagorai





LA PRIMA TAPPA: DAL GARDA A TRENTO