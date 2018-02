Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalla nottata nevicate al di sopra dei 400-600 metri sull’Emilia-Romagna, in estensione alla Toscana, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote superiori.



Per quanto riguarda il Trentino, le previsioni meteo parlano di una progressiva intensificazione della nuvolosità a partire da ovest fino a coperto con probabili deboli precipitazioni sparse e, nella giornata di domenica, nevose mediamente oltre 800-1000 m e localmente a quote inferiori.



Inizio settimana freddo con nuvolosità a tratti estesa e consistente, e non si esclude possibilità di deboli o debolissime precipitazioni isolate. Mercoledì e giovedì parzialmente soleggiato e ventoso.