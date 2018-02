Shira, la lupa del Pollino che con i suoi 18 anni e quattro mesi era la più vecchia d'Italia, testimonial della campagna Aidaa contro l'abbattimento dei lupi, è morta venerdì pomeriggio. Shira era stata accolta anni fa nel rifugio di Carlo Buccino a Castrovillari e nelle ultime settimane, quando oramai l'animale non riusciva più a camminare, l'aveva portata in casa ed accudita come una di famiglia. La lupa era arrivata oltre dieci anni fa nel rifugio direttamente dai monti del Pollino e lì si era fermata, non rinunciando mai però alla sua libertà.

"Il video di lei vecchietta che passeggiava lentamente nei viali del rifugio di Carlo - è scritto in una nota dell'Aidaa - aveva fatto il giro del mondo facendola diventare una star del web. Negli ultimi quattro mesi le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando fino a non riuscire più a deambulare. Da qui il ricovero in una clinica veterinaria specializzata e le ultime settimane passate in un giaciglio".