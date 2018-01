Le precipitazioni di martedì scorso non sono passate inosservate, in Trentino, anche perché sembravano più estive che invernali, con tanto di tuoni e fulmini.

La conferma arriva anche da Meteotrentino, che rileva come «qui come in altre regioni del nord Italia, si sono verificate diverse fulminazioni».

Si tratta di eventi poco probabili, in gennaio, ma martedì ne sono caduti ben 41, il record dal 2001, quando sono iniziate queste rilevazioni.

In generale, come detto, fenomeni temporaleschi di questa portata in gennaio sulle Alpi sono rari, ma si sono già verificati anche in passato.