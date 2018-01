Ninfee e spiagge tropicali, ippopotami e orsi polari, uniti da un solo elemento: il punto di vista aereo. Sono le foto più belle del 2017 scattate da un drone. A selezionare il sito Dronestagram, la "Instagram dei droni".

Nelle immagini selezionate che hanno la natura per protagonista c'è la grotta carsica di Melissani sull'isola di Cefalonia, in Grecia, con il suo lago turchese. Dal Vietnam viene l'immagine di una donna che raccoglie ninfee nel delta del fiume Mekong, mentre è stata scattata nel villaggio di Alexandria Bay, nello Stato di New York al confine col Canada, la foto di una casa circondata dalle acque.

La carrellata prosegue con la raccolta delle calendule in Thailandia, due ragazze in spiaggia a Tahiti di fronte a due pastinache che nuotano in mare, l'orso bianco Nanuk che passa da un blocco di ghiaccio marino all'altro e un uomo che nuota vicino a una balena. Tra gli scatti selezionati si trovano poi la spiaggia tropicale di un'isola della Repubblica Dominicana, gli ippopotami del parco nazionale del Serengeti in Tanzania e una barca sul fango nel Burke Lake, in Virginia.