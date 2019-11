La foto che ritrae Matteo Salvini in occasione della Festa della Pro loco di Sant’Antonio di Mavignola, contenuta in un comunicato della Provincia, finisce nel mirino dei consiglieri di Futura, Lucia Coppola e Paolo Ghezzi, che già in passato avevano presentato interrogazioni «per gli accostamenti “galeotti” con il presidente della Provincia, assessori provinciali e personalità politiche nazionali».



Il caso ora è quello del comunicato sui festeggiamenti della Pro loco di Sant’Antonio di Mavignola «con allegata fotografia che ritrae il presidente del consiglio insieme al presidente della Provincia, all’assessore provinciale al turismo e all’ex ministro dell’interno, oggi leader di una forza politica, senza incarichi istituzionali, in vacanza nella sua valle preferita».



I consiglieri chiedono se non si ritenga «che un comunicato e una foto come quelli diffusi ieri dall’ufficio stampa della Provincia compromettano l’immagine del suo ruolo terzo e super partes», danneggiando la credibilità del consiglio.