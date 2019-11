La giunta provinciale di Trento spenderà 5,8 milioni di euro di denaro pubblico per abolire il pagamento del ticket sulle ricette mediche per tutti (indipendentemente dal loro reddito.

È una delle novità importanti che la Giunta provinciale propone nella manovra economico-finanziaria 2020 è l’eliminazione dei ticket sulle ricette. Ammontano infatti a 5,8 milioni di euro le risorse messe a bilancio dall’esecutivo, come spiega l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana: «Si tratta di un segnale forte che vogliamo dare ai trentini per ridurre la spesa sanitaria. Il ticket era applicato indistintamente su tutte le ricette sia specialistiche che farmaceutiche - spiega ancora l’assessore Segnana -, la sua abolizione è una misura importante, perché ci consente di tutelare il diritto alla salute in particolare dei cittadini meno abbienti e quindi in definitiva di garantire equità, ma anche di salvaguardare la dignità e i bisogni di salute delle persone».

La nuova misura entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. Verranno eliminate sia la quota fissa di 3 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica sia la quota fissa di 1 euro sulle ricette per l’assistenza farmaceutica. Queste due misure di compartecipazione erano state introdotte il 1° giugno 2015 con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 769 e n. 770 del 12 maggio 2015.

La misura, come detto, riguarderà tutti indistintamente come è già stato per gli abbonamenti gratis degli autobus per gli anziani: ricette gratis senza differenza di censo, per chi è povero come per chi ha un reddito milionario. E il ticket ce lo mette la Provincia con i soldi di tutti.