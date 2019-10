Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, difende il disegno di legge sugli appalti pubblici in discussione in consiglio provinciale dal fuoco di fila di critiche delle opposizioni, mentre si profila un'intesa con almeno una parte delle minoranze, in particolare il Pd e il Patt.

In una pausa dei lavori d'aula, infatti, il presidente Fugatti ha accolto la proposta di Giorgio Tonini, capogruppo del Pd, di inserire nell'articolato del disegno di legge una norma che prevede che prima di bandire una gara imprenditori, sindacati e pubblica amministrazione si ritrovino al tavolo degli appalti per verificare eventuali criticità in particolare a garanzia dei lovoratori.

A rischio ci sono i lavoratori del settore delle pulizie.

La pre-intesa raggiunta dalla maggioranza con il Pd potrebbe evitare un muro contro muro sul disegno di legge che oggi pomeriggio potrebbe essere approvato.

GUARDA IL VIDEO CON LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE FUGATTI