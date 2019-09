Aumentare la percezione dell’Euregio fra la popolazione di Trentino, Alto Adige e Tirolo e fra coloro che, per lavoro o turismo, la visitano.

Con questo obiettivo la giunta provinciale ha deciso di apporre 16 cartelli, con le scritte “benvenuto” e “arrivederci” in italiano, tedesco e in ladino, che verranno collocati ai confini esterni del Trentino per accogliere i viaggiatori che entrano in Trentino e tramite questo territorio in Alto Adige o in Tirolo.

I cartelli saranno collocati ai valichi di frontiera statali e regionali, in particolare nel territorio dell’Alto Adige e del Trentino ai valichi stradali verso le regioni Veneto e Lombardia e verso la Svizzera e nel territorio del Tirolo ai valichi stradali verso la Germania, la Svizzera e i Länder austriaci di Vorarlberg, Salisburgo e Carinzia.