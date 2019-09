«Questo progetto politico segna l’inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice» ha esordito il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso alla Camera.

E ha aggiunto: «Il programma che mi accingo a illustrare non è un mero elenco di proposte eterogenee, né una sommatoria dei programmi delle diverse forze politiche della maggioranza. al contrario è sintesi programmatica, un progetto del Paese a favore dei cittadini».

E' stato molto applaudito quando ha detto: « Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone,

della diversità delle idee, un linguaggio mite».

Tra i primi impegni Conte ha annunciato: «Questo Governo, quale prima misura di intervento a favore delle famiglie con redditi bassi e medi, si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di asili-nido e micro-nidi a partire dall’anno scolastico 2020-2021 e per ampliare, contestualmente, l’offerta dei posti disponibili, soprattutto nel Mezzogiorno. È una delle varie misure che introdurremo anche al fine di sostenere la natalità e contrastare così il declino demografico».

Ha promesso poi lo stop a nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi e sulle concessioni autostradali in relazione al crollo del Ponte Morandi a Genova ha detto: «Porteremo a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell’interesse pubblico e la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria». E ha annunciato la volontà di istituire una Banca investimenti per il Sud.

Parlando di tasse ha poi dichiarato: «Il nostro obiettivo principale è ridurre le tasse sui lavoratori, il cosiddetto cuneo fiscale. E far pagare a tutti le tasse per pagare meno tutti».

Dai banchi della Lega alla fine del discorso si sono levati i cori: «Poltrona, poltrona».

Mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, era in piazza Montecitorio per protestare contro il nuovo Governo insieme a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e qualche centinaio di manifestanti.

Il discorso programmatico di Giuseppe Conte alla Camera.

