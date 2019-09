Non è piaciuto, al popolo di Facebook, uno dei recenti post di Matteo Salvini in cui mostrava le "brise" raccolte domenica a Pinzolo. Mentre la politica italiana è in fibrillaziuone ed a Roma si susseguono gli incontri, anche notturni e festivi, dei parlamentari, il "capitano" era in vacanza in Rendena e non si è fatto mancare una uscita per raccogliere funghi. Ed ha poi postato un messaggio ironico: «La sinistra cerca poltrone. Io cerco funghi».

IL POST DI SALVINI



salvini a.JPG

Fin qui tutto bene. Il problema è che poco prima il Ministro dell'Interno aveva pubblicato un omaggio alle popolazione terremotate. Scrive Salvini: «Solidarietà a tutti gli abitanti tra Norcia e Arquata, colpiti da nuove scosse di terremoto, fortunatamente senza danni.

La Lega non ha mai dimenticato le esigenze dei cittadini che vivono nelle zone colpite da calamità naturali. A differenza di altri, risolvere i problemi di chi si trova ancora a dover affrontare mille difficoltà è e rimane una nostra priorità».

Fulminanti però i messaggi di risposta soprattutto dal Centro Italia, con tantissimi utenti che gli ricordano che - invece di essere al Viminale o nelle zone terremotate - preferisce andare a finghi in Trentino, dopo la vacanza al mare e al Papeete.