Mattarella ha conferito a Conte l'incarico di formare il governo. Il premier incaricato ha accettato con riserva. Oggi stesso avvierà le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari: si terranno a Montecitorio. Il presidente del Consiglio incaricato, dopo aver lasciato il Quirinale, si è subito recato a palazzo Giustiniani, dove è a colloquio con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, cui comunica di aver ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.

IL DISCORSO DI CONTE AL QUIRINALE - «Non sarà un governo 'contro' ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche», ha affermato il premier dopo aver ricevuto l'incarico al Quirinale. «Siamo agli albori di una nuova legislatura Ue e dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all'Italia il ruolo da protagonista che merita. Il Paese ha l'esigenza di procedere speditamente», ha detto Conte.



Tra le priorità indicate la manovra di bilancio. "Mi metterò subito all'opera per una manovra che contrasti l'aumento dell'Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale", ha detto. Conte ha parlato di "stagione riformatrice, di rilancio, di speranze, che offra al paese certezze". Lavoreremo per "un Paese migliore, un Paese che abbia infrastrutture sicure, reti efficienti, che si alimenti con energie rinnovabili, che valorizzi i beni comuni, che integri stabilmente nella propria agenda politica il benessere eco-sostenibile, che rimuova diseguaglianze di ogni tipo".

"Deve essere un Paese di riferimento nella protezione delle persone con disabilità, che non lasci che i giovani si disperdano con esperienze all'esterno ma che sia un paese attraente per giovani che sono all'estero, che veda un Mezzogiorno rigoglioso. Un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, un Paese con una giustizia più equa ed efficiente dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno". Lo afferma Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mattarella. "Molto spesso negli interventi pubblici sin qui pronunciati ho evocato la formula di un nuovo umanesimo, non ho mai pensato fosse lo slogan di un governo ma l'orizzonte ideale del Paese".

JULIA UNTERBERGER: TOTO-MINISTRI, SOLO UOMINI, E' GRAVE

«Solo maschi nel carosello di nomi del governo. Sono spaventata». A lanciare l’allarme è la senatrice Julia Unterberger della SVP, intervistata dal Corriere della Sera.

«Appartengo alla cultura tedesca - spiega Unterberger -. In Germania la cancelliera è donna. E ora anche la presidente della Commissione europea. Non chiedo tanto, ma...», «qui è l’estremo opposto. Non pretendo la metà della rappresentanza femminile. Ma il 35-40% sì». Sul fatto che neanche nel governo giallo-verde c’era, risponde: «Dalla Lega lo immaginavo. Dal Pd no. Mi meraviglia che le donne di sinistra non parlino». Prima di diventare senatrice Svp era una femminista? «La più famosa del Sud Tirolo - spiega -. Da matrimonialista ho difeso tante donne.

Devo riprendere quel ruolo?».