"L'azione del governo si arresta qui". E' quasi a metà del suo intervento nell'aula di palazzo Madama che ieri il premier Giuseppe Conte ha messo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde aprendo ufficialmente la crisi, con le dimissioni rassegnate al presidente Mattarella, che avvierà le consultazioni a partire dalle 16 di oggi.

Un intervento in cui il presidente del Consiglio difende quanto fatto - "abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno" -, ricorda ancora il lavoro da fare, ma soprattutto ne approfitta per lanciare un duro affondo contro Salvini.

Il premier è una furia e non usa giri di parole nel bollare irresponsabile per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito".

Un crescendo di accuse che arriva dopo mesi passati a dosare e mediare ogni parola.