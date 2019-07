Ci ha pensato personalmente l’assessora alla Sanità Segnana: in arrivo scarponi comodi e confortevoli per gli operatori dell’emergenza sanitaria. Compresi i medici.

Spiega un comunicato stampa della giunta: «Dopo la fase di campionamento i nuovi dispositivi saranno distribuiti a medici, infermieri e autisti soccorritori. Calzature più confortevoli per gli operatori di Trentino emergenza. Nuove scarpe per migliorare il benessere degli oltre 300 operatori di Trentino emergenza. Medici, infermieri e tecnici autisti soccorritori intervengono ogni giorno sull’intero territorio provinciale, in aiuto dei trentini in difficoltà. Per questo è fondamentale che svolgano il loro importante compito in sicurezza e con il giusto comfort. In questi giorni presso la sede di Trentino emergenza sono state consegnate le prime paia dei nuovi dispositivi di protezione individuale per il necessario campionamento».

L’ufficio stampa ci informa poi che «Della questione si è interessata personalmente l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana che ha coinvolto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari d’intesa con i sindacati, affinché venissero scelte per gli operatori le migliori calzature disponibili».

La notizia è stata accolta positivamente dalla Cisl che da un paio d’anni aveva sollevato la questione. Naturalmente, niente made in China: «Le nuove scarpe sono prodotte in Italia» ci informa la Provincia. «Dopo una prima fase di prova nel mese di agosto da parte di un gruppo selezionato di operatori le nuove calzature saranno distribuite agli operatori già ad inizio autunno».