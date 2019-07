"Per tornare a crescere nei sondaggi serve una Forza Italia più berlusconiana non meno, cioè più memore del suo dna originario: liberalnazionale effervescente passionale, in altre parole Rock. Com'era e com'è geneticamente Silvio Berlusconi". Lo dichiara Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatrice del Trentino Alto Adige.

"Non lo stesso si può dire di tutti quelli convinti di poterlo soppiantare senza avere un'unghia del suo carisma, della sua simpatia, della sua umanità, della sua sapienza e capacita: della sua visione. Quello che manca a Berlusconi è esercitare la sua presidenza, passando dalla parole ai fatti non lasciando spazi ad annunci con "sotto il vestito nulla" e "totilitari" dei quali siamo arcistufi. Gli serve un CT descamisado, un paio di bomber guasconi, un centro campo cervellotico, una difesa solida e un portiere di eccezione che credano che il campionato è scalabile e si possa tornare a vincere. O per metterla o onorare il merito di questi giorni, servono nuotatori d'eccellenza italiani come quelli sapientemente diretti dalla vincentissima federazione nuoto italiana del nostro amico e collega Paolo Barelli. Berlusconi ha lasciato la federazione del centro destra, bene facciamola e una volta tirata la palla lontano vediamo chi ci segue o meno fra gli alleati. Per quanto riguarda il governatore della Liguria Toti, la smetta di nuotare verso i blocchi avversari, impari a giocare alla pari per una volta senza raccomandazioni dall'alto, stia dentro, non pecchi di cesarismo e sia il primo a dare l'esempio di saper rinunciare alla comoda poltrona riservatagli da Berlusconi: rimettiamo tutti il mandato nelle sue mani, lasciandogli ridisegnare la Squadra con chi ha idee e obiettivi chiari e soprattutto conosce la parola rispetto. Perchè Forza Italia deve seminare valori per far germogliare nuovi entusiasmi e nuove generazioni pronte a lottare per la politica più alta e nobile ergo per il proprio Paese".