«La forza di uno Stato moderno si misura infatti anche nella capacità di ascolto della sua classe dirigente e sulla sua predisposizione a tenere vivo il dialogo con chi anima il territorio e meglio ne interpreta le sue peculiarità». Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della visita ufficiale a Bolzano, dove ha incontrato il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, ed i rappresentanti delle categorie produttive ed economiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

«Solo in tal modo - ha aggiunto Casellati - si possono costruire i presupposti per garantire che l’azione dei Governi e del Parlamento, pur nella sua dimensione nazionale, sia in grado di fornire risposte differenziate a istanze che sono, per loro natura, fortemente eterogenee tra loro».

«Sul piano delle infrastrutture entrambe le vostre Province sono già un punto di riferimento e un esempio in termini di modernità e di qualità dei servizi.

Occorre comunque mantenere sempre alta l’attenzione sulla necessità di preservare e potenziare, dove possibile, le principali vie di comunicazione esistenti, a cominciare dall’Autostrada del Brennero di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario». Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento presso la Camera di commercio di Bolzano, dove ha incontrato i rappresentanti delle categorie produttive ed economiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

«Peraltro, i recenti drammatici eventi ambientali che hanno colpito il Trentino nell’ottobre dell’anno scorso, devono essere occasione per pensare, progettare e realizzare nuove infrastrutture che possano contenere i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e, nel contempo, consolidare il vostro ruolo come crocevia strategico per i rapporti con il Centro Europa», ha aggiunto Casellati.

«Il turismo, costituisce da sempre un settore trainante della vostra economia e il principale sponsor del vostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Un indotto forte, solido e radicato che può essere ulteriormente valorizzato anche attraverso iniziative e progetti rivolti alle olimpiadi invernali del 2026 che vedranno le vostre Province ospitare 45 gare sulle 109 in programma. Un’opportunità che avete il dovere di cogliere mettendo in campo le forze migliori e quello spirito del sapere fare che vi contraddistingue». Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento.

«Perchè il 2026 sarà un’occasione imperdibile per mettere in mostra su scala planetaria l’eccellenza della vostra cultura dell’accoglienza. Un’eccellenza che spazia dall’ospitalità alberghiera agli impianti per il turismo sportivo estivo e invernale, dalla ristorazione all’enogastronomia. Settori che grazie alla risonanza della vetrina internazionale offerta dalle olimpiadi e all’attenzione dei media di tutto il mondo hanno l’opportunità di vivere sin da oggi una nuova primavera», ha aggiunto Casellati.

«L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile deve essere comune a ogni settore delle vostre economie ma deve anche contraddistinguere l’agire di una pubblica amministrazione che abbia veramente a cuore l’interesse primario dei cittadini. Solo attuando un percorso condiviso di responsabilità e di reciproco affidamento tra pubblico e privato si possono, infatti, porre le basi per una crescita solida di tutta la comunità» ha detto Elisabetta Casellati nel corso del suo intervento presso la Camera di commercio di Bolzano, dove il presidente del Senato ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e quelli istituzionali, ricevuta dal presidente onorevole Michl Ebner.

«Occorre quindi mettere al centro di tutto una nuova cultura dell’innovazione sostenibile che sappia essere sintesi tra antiche maestrie e future prospettive. Una cultura che riporti il valore del capitale umano al centro delle dinamiche produttive, sia come riconoscimento del merito, sia in termini di crescita personale, professionale e di bilanciamento tra vita privata e lavorativa - ha precisato Casellati -. Una cultura che integri lo sviluppo delle tecniche di produzione e di sfruttamento del suolo e delle altre risorse naturali con il massimo rispetto per l’ambiente e per chi verrà dopo di noi».

«Le imprese necessitano di certezze per poter prendere decisioni strategiche». Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, in occasione dell’incontro del mondo economico con la presidente del Senato Elisabetta Casellati a Bolzano. «Le regole - ha aggiunto - devono essere chiare e devono essere rispettate da tutti». Ebner ha poi auspicato maggiore sicurezza e la certezza delle pene, come anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Il presidente della Camera di Commercio di Trento, Giovanni Bort ha sottolineato che «per essere veramente competitivi le imprese hanno bisogno di procedure semplificate, come anche »certezza delle regole e delle procedure«. Bort ha infine ricordato la forte presenza di startup in Trentino, come anche il ruolo dell’università per la formazione e l’innovazione.