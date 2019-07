E’ arrivato questa mattina a Trento il vicepremier Luigi Di Maio, impegnato in una tappa del suo «viaggio sul territorio» per incontrare i militanti del Movimento 5 stelle (di cui è il leader politico).

Al Centro Santa Chiara in via Santa Croce, Di Maio è venuto ad incontrare i grillini: l’incontro era riservato a loro, che si fossero registrati prima, e quindi non aperto al pubblico. La mail infatti è arrivata solo agli iscritti, e chi ha voluto intervenire ha dovuto prenotare l’intervento in anticipo. Al suop arrivo, il vicepremier non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa.

In prima fila i due consiglieri provinciali 5 Stelle, Filippo Degasperi e Alex Marini. Sul tappeto, infatti, i problemi di organizzazione del Movimento. Come aveva spiegato Degasperi alcuni giorni fa all’Adige

«Per quattro anni sono stato l’unico consigliere provinciale trentino che non ha mai ricevuto una telefonata dalla struttura del proprio partito. Perché sostanzialmente la struttura non esiste, secondo me, questo è un problema».

Per Degasperi «Il fatto che ora Di Maio si metta a disposizione e venga a trovarci è già un fatto positivo. Partecipo all’incontro con le migliori intenzioni. Poi vedremo».

IL VIDEO: L’ARRIVO DI DI MAIO A TRENTO