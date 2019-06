Una giornata calda nell’aula del Consiglio provinciale, oggi a Trento, dove si discuteva delle recenti esternazioni del neo-presidente del Mart Vittorio Sgarbi. Il Consiglio provinciale, alla fine, ha respinto con 19 voti contrari, 9 a favore e 7 di astensione, tra cui quella del consigliere leghista Ivano Job, la risoluzione proposta da Alex Marini (Movimento 5stelle) per «perseguire in sede giudiziaria iniziative necessarie per assicurare la tutela della dignità e dell’onorabilità dei consiglieri e delle istituzioni provinciali», con specifico riferimento alle parole pronunciate da Vittorio Sgarbi.

In sostanza, per il Consiglio Provinciale di Trento Sgarbi è legittimato a insultare i Consiglieri provinciali, e la Provincia non intende fare niente per chiedere giustizia, se non invitarlo bonariamente a "usare toni più calmi".

La richiesta, sottoscritta anche da alcuni consiglieri di Pd e Futura 2018, seguiva le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Sgarbi contro alcuni consiglieri provinciali che avevano contestato la Giunta provinciale per averlo nominano alla presidenza del Mart. Il critico d’arte aveva definito due consiglieri trentini (Marini dei 5 Stelle e Manica del PD) «depensanti lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza». E per questo motivo Marini aveva lanciato un sondaggio Facebook fra i suoi elettori chiedendo loro se fosse il caso di querelarlo, mentre Sgarbi per tutta risposta lo ha querelato per aver pensato di querelarlo.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, durante il suo intervento ha invitato lo stesso Sgarbi e i consiglieri ad abbassare i toni, dicendo poi di condividere nel merito la nota diffusa a difesa dei consiglieri presi di mira da Sgarbi dal presidente dell’assemblea legislativa Walter Kaswalder, che aveva richiamato al dialogo.

Job, della Lega, ha dichiarato invece un voto in dissenso dal proprio gruppo, spiegando di essere vicino a tutti i consiglieri che ricevono attacchi personali.

Ma alla fine conta il voto: Sgarbi l'ha fatta franca, i Consiglieri provinciali - per l'assemblea di piazza Dante - si possono insultare pubblicamente. Però "moderando i toni".