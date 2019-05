«Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo.

Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato», scrive Luigi Di Maio, sul blog delle stelle.

«La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo la faccia. A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento», aggiunge.

E nel frattempo, in questi momenti, un incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il vicepremier Matteo Salvini è in corso a palazzo Chigi.