Se il dato medio provinciale delle urne vede primeggiare la Lega con il 37,74, davanti al Pd (25,21), al M5S (8,72) e alla Svp (8,72), qual è la geografia del voto europeo disaggregato su scala comunale?

Non mancano situazioni in controtendenza e altre, naturalmente, che invece rafforzano il successo leghista. Ecco una serie di esempi dell'andamento del voto europeo su scala municipale, un dato che peraltro sarà interessante raffrontare con quelle delle elezioni comunali: si registrano infatti anche sorprese e addirittura inversioni di segno, con il candidato di centrodestra che non raccoglie i consensi della Lega alle europee, anzi, in alcuni casi è stato superato dagli sfidanti.

Ci sono pure situazioni curiose, come Luserna, evidentemente la Lega non parla molto il cimbro: qui il Pd svetta con il 37,96%, distanziando di dieci punti Salvini (27%), seguono Svp (13,87) e M5S (4,38).

Oppure l'altro piccolo Comune di Sfruz che vede la Lega e il Pd sostanzialmente appaiati (25,82 e 25,27%, vale a dire 47 voti contro 46).

A Trento città, tradizionale roccaforte del centrosinistra, si impone il Pd con il 34,78%, con la Lega che resta sotto la fatidica soglia del 30%: 28,72. Terzi ma assai distanziati i cinquestelle, che non vanno oltre l'8,78%.

Diversa la situazione a Rovereto: nel secondo centro della provincia Salvini vince il testa a testa con i democratici: 31,02% contro 29,76%.



Anche a Pergine Valsugana, in una vallata assai prolifica per il Carroccio, Lega oltre il dato nazionale con il 38,21%, mentre il Pd si difende con un 23,84% dunque sopra la media italiana; il movimento di Di Maio raccoglie solo l'8,81%.

Lega Salvini premier "vola" anche nella vicina Levico Terme: 39,26% ma il Pd si ferma al 20,07, M5S al 9,42.



A Borgo Valsugana Lega al 40,42%, un dato che sarà ridimensionato al ribasso nelle urne per l'elezione del sindaco; 20% al Pd e 9,33 ai cinquestelle.



Lavarone supera il dato leghista nazionale: 39,39%, Pd al 22, Svp al 9,6 e Fratelli d'Italia che con il 7,07% hannoe sattamente la stessa percentuale del M5S (entrambi con 44 voti).

Folgaria vede il Carroccio veleggiare al 42,34%, il Pd al 17,74%, la Svp al 10,16, cinquestelle (6,97%) appena davanti alla destra nazionalista di Fratelli d'Italia (6,11%).

A Riva del Garda Lega e Pd sopra la media nazionale: il partito del ministro dell'interno è al 34,27%, mentre quello del segretario Nicola Zingaretti al 26,84%;per i grillini 12,36%.



Spartito simile nella vicina Arco, con la Lega al 34,66 e il Pd al 27,36; 11,99% per il M5S.

A Nago-Torbole invece c'è stato quasi un testa a testa fra democratici e leghisti con questi ultimi che la spuntano con il 29% contro il 26%.



Salvini sfiora il 50% in un altro comune di confine: Avio, dove la Lega ottiene il 49,04%. Pd 17,43% e M5S 7,90%.



Nella vicina Ala Carroccio al 41,78%, Pd 22,41, M5S 10,78.



A Mori, 38,41% per la Lega, 25,47 al Pd, 11,14 al M5S.

Lega al 36,65 a Lavis, dove il Pd ottiene il 24,21 e la Svp (9,61%) supera i cinquestelle (8,92%).



A Mezzolombardo il Carroccio ottiene il 39,03, il Pd il 20,77, M5S il 9%.



A Mezzocorona equilibri più spostati a sinistra, con Salvini al 35% e il Pd al 25%, segue la Svp (12,34), M5S al 7%.

A Cles 38,75% per la Lega, Pd al 22%, Svp 11,55% e cinquestelle 6%.

Salvini debordante a Pinzolo, dove ottiene il 53,87%, Pd fermo al 13,76%, terza Forza Italia (8,90%) che precede Svp (7,26), Fratelli d'Italia (5,61) e M5S (4,62).

Grandi numeri leghisti anche a Storo: 48%, seguono Pd (19,35) e M5S (12,57).



A Tione Lega al 44,31%, Pd 21,32 e M5S 7,80.

In valle di Fiemme, a Cavalese la Lega raccoglie il 47,11%, il Pd il 14,69% e i cinquestelle il 7,61%, insidiati da vicino dalla Svp (7,08%).



Stella alpina che risulta terza a Moena, dietro alla Lega (42,19%) e al Pd (19,30) ma davanti a Forza Italia (7,54) e al M5S (7,02%).

A Predazzo Salvini al 40%, Pd al 18,10, M5S al 10,74, Svp all'8,54%.

A Canazei Lega da record con il 55,61%, seguono 9,84%, Forza Italia (9,71), Svp (7,82) e M5S 4,54%.



Nel comune di Primiero San Martino di Castrozza Lega al 44,12%, Pd al 16,26, Svp 9,16, M5S 7,27, Fi 7,10.