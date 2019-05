In Trentino Matteo Salvini ha ricevuto 26.456 preferenze personali, un numero che ne fa di gran lunga il candidato più votato (il secondo candidato, il trentino Matteo Gazzini, ha ottenuto 5.244 voti).



Dietro al ministro dell’Interno, con 22.027 preferenze personali, il fisico Roberto Battiston (Pd), quindi l’europarlamentare uscente, e riconfermato, Herbert Dorfmann (Svp), che in provincia di Trento ha ottenuto 8.262 voti.



Silvio Berlusconi, capolista per Forza Italia, ha ricevuto 3.647 preferenze, mentre il candidato trentino Mario Malossini, secondo in lista, 3.483 voti. Per Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha ottenuto 3.063 voti, mentre la trentina Francesca Gerosa 1.380. Angelo Bonelli (Europa verde) è stato scelto 1.058 volte in Trentino, Renate Holzeisen (+Europa) 507, Matteo Segatta (la Sinistra) 1.033. Il capolista del Movimento 5 Stelle, Cristiano Zanella, ha invece ottenuto 2.715 voti