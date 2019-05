"Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico). "Oggi ho sentito Giuseppe Conte - ha detto - e gli ho chiesto di convocare il prima possibile un vertice di governo, dobbiamo lavorare alle promesse che abbiamo fatto agli italiani". "Il contratto di governo non si cambia e lo tuteleremo: saremo argine", ha puntualizzato.

LA CONFERENZA STAMPA

"Non dimentichiamo e non accantoniamo le promesse che abbiamo fatto. C'è da fare il salario minimo orario e lo faremo, così come il provvedimento per le famiglie che fanno figli e c'è da portare avanti un serio abbassamento delle tasse", ha detto Di Maio ha commentando l'esito delle elezioni europee e aggiungendo che questi temi "sono al centro della priorità degli italiani".

"Oggi ho sentito tutti coloro che rappresentano le anime del M5S, Grillo, Casaleggio, Di Battista e Fico. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni", ha detto ancora. Infine sulla Tav: "è un dossier che è nelle mani di Conte. Sulle autonomie il fatto è come si scrive il provvedimento. Se si deve fare non deve creare scuole di serie C o sanità di serie C. L'unica cosa che mi interessa è mettermi al lavoro per mantenere le promesse fatte agli italiani, e tra queste c'è la coesione nazionale".

A quanto si apprende Di Maio ha dato mandato ai capigruppo di Camera e Senato di convocare per questa sera un'assemblea congiunta dei rispettivi gruppi parlamentari.

L'assemblea si terrà alle ore 20 presso l'Auletta dei Gruppi di Montecitorio.