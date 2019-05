L’eurodeputato uscente della Svp Herbert Dorfmann è stato rieletto con 140.627 preferenze. Come partito di una minoranza linguistica a Dorfmann sarebbero bastati 50.000 voti per il seggio.



Dopo 11.631 di 11.652 sezioni scrutinate nella circoscrizione nordest la Svp è a 141.308 voti (2,44%). Cinque anni fa la Svp raggiunse 138.037 voti (2,42%).



Per Dorfmann si tratta del suo terzo mandato a Bruxelles.