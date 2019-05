Europee: alle 12 affluenza in Trentino Alto Adige al 17,53%

Alle ore 12 l'affluenza alle urne per le elezioni europee in Trentino Alto Adige è del 17,53%. Il dato, relativo a 291 Comuni su 291, è superiore a quello delle precedenti elezioni europee, quando, sempre alle ore 12, l'affluenza si fermò al 14,79%. In Trentino hanno votato il 15,84% degli aventi diritto, mentre in Alto Adige il 19,44%. Nelle precedenti votazioni in Trentino avevano votato il 13,84% e in Alto Adige il 15,72% degli elettori.

Per quanto riguarda la Provincia di Trento, gli elettori sono chiamati alle urne anche per le elezioni suppletive, in due collegi. Alle ore 12 hanno votato 31.222 persone, con un'affluenza del 15,84% nel collegio di Trento e 16.678 elettori (15,21% di affluenza) nel collegio di Pergine Valsugana.

In Trentino si vota anche per eleggere sindaci e consigli comunali di cinque Comuni. A Borgo Valsugana, alle ore 11, l'affluenza è del 18,70%, a Folgaria del 23,20%, a Levico Terme del 13,05%, a Tione del 23,9% (Terre d'Adige dato mancante). Anche in Alto Adige si vota in due Comuni: a Campo di Trens l'affluenza alle ore 12 è al 25,51%, mentre a Sarentino è al 25,77%.