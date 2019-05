Cécile Kyenge, ex ministra per l'integrazione, europarlamentare (Pd) e candidata alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Nord Est, questa sera sarà ancher a Trento, per la chiusura della campagna.

Il tour inizierà alle 9 a Cesenatico per un passaggio al mercato in zona Stadio, alle 10 si sposterà assieme al bus del Pd locale di Rimini e Riccione, per un giro elettorale nelle due città.

In serata, infine, per le ore 21.30 è in agenda l'evento di chiusura della campagna elettorale "Avanti tutta per l'Europa!": appuntamento a Trento, al bar Fiorentina di via Calepina 4, dove si terrà anche un concerto di Fabrizio Zanella Plastc trio.