Clamorosa decisione del Tar di Trento, che esaminava il ricorso contro l'assegnazione dei seggi delle ultime elezioni provinciali: il seggio che in un primo tempo era stato assegnato ad Alessandro Savoi (Lega) viene assegnato a Giacomno Bezzi (UDC).

La disputa vedeva su fronti opposti il ricorrente Giacomo Bezzi (difeso dall’avvocato Lorenzo Eccher) e il controricorrente Alessandro Savoi (difeso dagli avvocati Sergio e Giuliana Dragogna). La posta in gioco: un posto in Consiglio provinciale, quello che al momento è occupato dal presidente della Lega.

La questione è complessa, come dimostrano le 44 pagine di sentenza non definitiva depositate a gennaio. I giudici del Tar avevano allora accolto il primo motivo del ricorso principale con assegnazione a Bezzi di due voti in più. «Ad oggi - sottolineava l’avvocato Eccher - passa in vantaggio Bezzi con tre voti di scarto. La Lega deve trovare 4 voti per passare l’Udc». La Lega nel suo controricorso chiedeva in sostanza l’assegnazione di 9 voti in più, l’Udc invece ne rivendicava due.

Oggi le parti hanno discusso la questione nel merito, temi che gli avvocati hanno già anticipato attraverso corpose memorie presentate nei giorni scorsi. E poco fa la sentenza: si dispone la revisione dell’assegnazione del seggio, a favore di Bezzi.

Con Alessandro Savoi sconfitto sarà «costretto» dal partito a presentarsi o nel collegio della Valsugana o in quello della Val di Non.