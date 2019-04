Il comitato direttivo di Civica Trentina ha deliberato che Marika Poletti «si è posta su posizioni politiche non compatibili con i valori e le idee politiche del Movimento e, pertanto, non può continuare a far parte, a qualsiasi livello, di Civica Trentina».

Così una nota del movimento cui era iscritta Poletti, dimessasi un mese fa dalla carica di capo di gabinetto dell’assessore Mattia Gottardi dopo una polemica relativa ad un tatuaggio su una gamba raffigurante una svastica. E pochi giorni dopo messa alla gogna su Facebook per un video in cui canta una canzone inneggiante ai campi di concentramento.

LEGGI ANCHE: La capo di gabinetto con svastica assunta dall'assessore Gottardi

LEGGI ANCHE: Bufera mediatica: Marika Poletti si è dimessa dopo svastica e canzoncina nazista