Adesso arriva anche l’ufficialità, con il «timbro» del consiglio dei ministri. L’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, a seguito delle dimissioni dall Camera dei deputati di Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, ha fissato al 26 maggio la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive.



Il voto nei collegi uninominali di Trento e di Pergine Valsugana avverrà dunque in concomitanza con le elezioni europee, in una sorta di «election day» trentino.