Via Belenzani a Trento riempita di ombrelli colorati, bandiere e striscioni con una alta adesione di cittadini: è la manifestazione antirazzista che si sta svolgendo oggi pomeriggio (altre sono in corso in altre città d'Italia, e in alcune località del Trentino). Una manifestazione per dire no ad ogni forma di razzismo e xenofobia. Il ritrovo era fissato davanti al Comune di Trento, in via Belenzani e già alle 14 la via era piena di manifestaznti.,

L’idea di farla è stata lanciata, a livello nazionale, sui social network. «I cittadini devono ritrovarsi - questo l’appello - per esprimere il proprio dissenso contro chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà. Contro quanti interrompono i percorsi di assistenza e integrazione e chi istiga l’odio».



Tra chi è presente a «L’Italia che resiste» ci sono le Acli. Questo il loro messaggio: «Fedeli al richiamo evangelico per la difesa dei poveri e la vicinanza verso coloro che più soffrono le ingiustizie legate a un sistema economico spesso disattento ai diritti e alla dignità umana». E aggiungono: «Siamo preoccupati del venir meno di una rete di servizi e di solidarietà che aveva lo scopo di evitare ulteriori forme di disgregazione, sofferenza e insicurezza».



Ci sarà anche Futura 2018: «Non possiamo stare fermi a guardare l’incattivirsi della politica. È normale, fisiologico, in democrazia dividersi sulle scelte concrete di governo. Ma non sui fondamenti della Repubblica, sui principi della nostra Carta costituzionale. Chi mette in discussione quei principi fondamentali ci condanna all’irrilevanza internazionale, al conflitto contro tutti, a un pericolosissimo degrado culturale».

In via belenzani, come si vede dal video e dalle fotografie (di Paolo Pedrotti), anche Rifondazione, Liberi e Uguali, il PD, l'ASsociazione Nazionale Partigiani d'Italia, i Verdi. Tra coloro che hanno aderito, anche Potere al Popolo del Trentino Alto Adige: «Non possiamo fare altro - scrive il partito - che schierarci contro ogni deriva razzista e xenofoba, invitando a partecipare alla manifestazione che a Trento avrà anche il valore della protesta contro il nuovo governo provinciale i cui provvedimenti stanno minando le fondamenta della nostra autonomia, in cui solidarietà, inclusione e cooperazione sono state da sempre il valore aggiunto che ha reso la nostra provincia luogo dove benessere e diritti delle persone sono stati garantiti e tutelati. Contro tutto ciò che sta accadendo nella nostra provincia - conclude - e che avrà ricadute negative anche sulla nostra stessa economia, noi saremo in piazza insieme a tutte le persone che sentono il dovere civico della resistenza».



Il gruppo consiliare Pd-Psi del Comune di Trento partecipa «per reagire culturalmente e politicamente alla deriva di estrema destra che si sta diffondendo in Italia ad opera del ministro degli Interni, Matteo Salvini, primo responsabile del clima d’insicurezza e di inciviltà che sta investendo e investirà sempre di più le nostre città».

A pochi metri dalla manifestazione, all'angolo di piazza Duomo, oggi stazione anche il gazebo della Lega Nord con i cartelloni «Grazie Salvini», ma non vi sono stati attriti né proteste con i dimostranti.

IL GAZEBO DELLA LEGA NORD