Presentato oggi dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021. Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino al 2021. Ulteriori 28 milioni sono previsti per la realizzazione dei primi progetti della nuova Giunta provinciale. Ma sono soldi che verranno sottratti da altri capitoli di spesa.

In sostanza, Fugatti interviene con soldi provinciali per compensare il mancato contributo del governo per i danni del maltempo; e dall’altra, per compensare il «buco di bilancio» dovuto alle minori entrate in conseguenza dell’approvazione della manovra finanziaria dello Stato, votata anche da Fugatti come parlamentare (visto che non si è ancora dimesso, al pari delle altre parlamentari elette a Roma e anche a Trento, dal suo posto a Palazzo Madama). Una situazione che fa gridare allo scandalo le opposizioni: come scrive Elisabetta Bozzarelli del PD «Quando un presidente di una provincia - Autonoma come la nostra - vota contro la propria gente, penalizzandola con 70 milioni di euro in meno a Roma e poi a Trento dichiara di fare gli interessi del Trentino o ha una doppia personalità o è in mala fede. Propendo per la seconda».

Come spiega infatti un comunicato della giunta provinciale, «Le risorse recuperate con questa variazione provengono da accantonamenti e sono attinte inoltre da minori finanziamenti di alcuni ambiti dell’amministrazione provinciale». «Si tratta però - rassicura Fugatti - di interventi temporanei, perchè già nel corso della primavera di quest’anno la Giunta adotterà nuove misure attraverso l’assestamento di bilancio». Il disegno di legge offre anche l’occasione per aggiornare alcune normative provinciali riguardanti in particolare i servizi antincendio, la sanità (per reperire medici per ripristinare il servizio di Guardia medica in alcune zone) e i Comuni (rimozione dell’obbligo delle gestioni associate). Resta il mistero: come mai Maurizio Fugatti parlamentare ha votato la manovra del governo che non comprendeva la «clausola di garanzia» che avrebbe dovuto garantire il gettitoi finanziario al Trentino? Il fatto che fosse un voto di fiducia (a scatola chiusa) può essere una spiegazione: da parlamentare leghista non avrebbe potuto votare contro la fiducia del suo governo. Ma nello stesso tempo è presidente della provincia, e così facendo ha provocato un ammanco di 70 milioni di euro alle casse di piazza Dante.

Durissimo il commento di Giorgio Tonini, capogruppo del Pd in Provincia: «La tanto annunciata flat tax, seppur abbozzata in versione minimale, si è immediatamente tradotta nella previsione di minori entrate per le nostre casse. Un ammanco - che l’esecutivo provinciale stima in circa 70 milioni di euro - che non solo cancella in un lampo mesi di spavalda retorica nei quali la flat tax veniva descritta come "una misura che si paga da sola", ma che apre anche seri interrogativi sull’effettivo potere di persuasione che l’attuale maggioranza provinciale può vantare nei confronti del governo nazionale ‘amicò, nonchè sull’effettiva vicinanza di quest’ultimo alle ragioni dell’autonomia». dice il capogruppo consiliare del Partito democratico del Trentino, Giorgio Tonini.

«Se da un lato appare senz’altro grave l’opaca gestione dell’iter di approvazione della manovra decisa a livello nazionale, senza nemmeno la consueta preliminare discussione del testo nella commissione competente, quantomeno improvvisata - oltre che evidentemente inefficace - s’è rivelata la trattativa attivata dalla giunta provinciale», sottolinea Tonini. «Una trattativa descritta ripetutamente dal presidente Fugatti come “sotto traccia”, ma dei risultati della quale non c’è stata proprio, ahinoi, alcuna traccia. Un esito infausto, che ci rafforza nella convinzione, più volte espressa, della necessità di attivare le necessarie trattative con il governo nazionale affinchè la competenza sul fisco possa essere gestita direttamente dalla nostra Provincia».

Ancora più preoccupato Piergiorgio Cattani, presidente di Futura 2018: «L’autonomia trentina è davvero a rischio. Non si può considerare un incidente di percorso il fatto che la manovra finanziaria approvata dal governo nazionale tolga 70 milioni di gettito fiscale al Trentino. 70 milioni, quasi la metà di quelli stanziati dalla Giunta per fronteggiare i danni del maltempo (143 milioni). Ecco il regalo ai trentini del governo Conte-Di Maio-Salvini. E non può passare sotto silenzio il fatto che, distrattamente o convintamente, il presidente Fugatti – ancora parlamentare – abbia votato la fiducia alla legge di bilancio».

Per Cattani «È evidente ormai come il Trentino sia considerato dal governo a trazione leghista una periferia della periferia, destinata a diventare l’ottava provincia del Veneto. Un Trentino senza anima che comincia a perdere importanti risorse economiche. Si toglie ai poveri e agli stranieri denari per loro fondamentali, ma non certo sostanziosi per le casse pubbliche, almeno in confronto al taglio impostoci da Roma. Ma non è finita. Dalla Valdastico all’integralismo identitario che vuole imporre i propri valori reazionari, il Trentino perde la sua vera identità di terra accogliente, aperta, con eccellenze in vari campi. La Giunta Fugatti ci sta trasformando in una succursale del Veneto. In questo quadro la nostra autonomia è davvero a rischio. Sta diventando inutile, superflua».