Una giornata di grande spessore politico per il consigliere provinciale Alessandro Savoi, ex presidente della Lega Nord trentina: prima ha tacciato i consiglieri della minoranza di essere dei "delinquenti", poi lascindo l'aula avrebbe mostrato il dito medio al consigliere Manica del PD che stava intervenendo per reclamare rispetto e dignità nell'Aula di piazza Dante.

La seduta di ieri è stata di quelle da ricordare per il livello di scontro e di attacco verbale violento dei leghisti, i quali intendevano replicare all'accusa della minoiranza a Fugatti di aver presentato un programma di legislatura scarno e poco dettagliato. Aveva iniziato la consigliera Alessia Ambrosi attacndo la sinistra definita "arrogante". Poi lo show di Savoi, il quale ha affermato che "In tanti anni di governo si è ramificato un sistema mafioso. Criticare una giunta che si è appena insediata è da delinquenti". Immediata la reazione dall'altro banco, con Filippo Degasperi dei 5 Stelle che ha attaccato: "Questo è un intervento con toni da cabaret, ma qui non siamo al bar. Inacettabile sentirsi dare del mafioso. Parlando di delinquenti dsarebbe facile parlare dei 49 milioni di euro rubati dalla lega, è un attimo provicare caciara, serve un atteggiamernto consono". Il capogruppo del PD Manica stava iniziando il suo intervento, chiedendo di smorzare i toni e scusarsi, quando Savoi ha lasciato l'Aula, mostrando il dito medio alzato.

Su quanto accaduto è intervenuto il Presidente del Consiglio Walter Kaswalder, che ha condannto l'atteggiamento, ma non il dito medio alzato dicendo di non averlo visto. Poco dopo, fuori dall'emiciclo, Savoi si è scusato con Manica dicendo che non si trattava di un "vaffa": il leghista ha detto che si stava sistemando l'apparecchio acustico all'oreccchio con il dito medio alzato e le altre dita chiuse.