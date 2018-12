I renziani su sono divisi nella riunione convocata per decidere la posizione da tenere al congresso. La maggioranza si è schierata per l'appoggio alla candidatura di Maurizio Martina, dando mandato a Lorenzo Guerini per trattare con lui questo sostegno, dopo che ieri Matteo Renzi aveva escluso la sua disponibilità a ricandidarsi per la guida del partito.

Ma una forte minoranza ha insistito sulla presentazione di un candidato d'area. I termine per la presentazione di candidature e firme a sostegno, scade domani alle 18.