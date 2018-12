Via libera all'election day

Ok all’election day per coprire eventuali seggi vacanti per il Senato nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige nel caso in cui siano previste consultazioni elettorali entro sei mesi nello stesso territorio o in una parte di esso.



La proroga del termine per le elezioni suppletive è stabilita da un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera.



Per quanto riguarda la nostra provincia, i collegi interessati sono quelli della Valsugana e di Trento-Val di Non e Val di Sole, dove erano stati eletti Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, ora consiglieri provinciali.

Nel maggio del 2019, dunque, in Trentino si voterà, oltre che per il Parlamento europeo, anche per due seggi della Camera dei deputati.