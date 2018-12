La Provincia, visto il cambio della maggioranza e l’entrata in azione della nuova giunta, ha deciso di revocare «le carte di credito, personalizzate con logo Provincia autonoma di Trento, in corso di validità, intestate» a Ugo Rossi ex presidente della Provincia; Tiziano Mellarini ex assessore alla cultura, cooperazione e protezione civile; Mauro Gilmozzi ex assessore infrastrutture, ambiente e urbanistica, Michele Dallapiccola ex assessore alla agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca, Luca Zeni ex assessore alla salute, politiche sociali e sport, Sara Ferrari, ex assessore all’università e ricerca e ad Alessandro Olivi ex assessore allo sviluppo economico e lavoro.



L’assegnazione di una carta di credito agli esponenti di giunta, era stata decisa con la deliberazione 1893 del 9 agosto 2002. Con essa la giunta provinciale ha autorizzato l’adozione della carta di credito quale strumento di pagamento di talune fattispecie di spesa della Provincia, prevedendo per i membri della giunta la possibilità di utilizzare la carta di credito per le spese di rappresentanza e di missione.



La struttura competente agli adempimenti per il rilascio e la revoca è l’Unità per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale.