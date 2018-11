Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti mercoledì visitando la sede dell'Itas al quartiere ex Michelin, oggi conosciuto come le Albere, aveva elogiato l'area e la parte immobiliare: «Si tratta di un quartiere molto bello per quanto riguarda gli immobili realizzati, ma certo ha delle potenzialità ancora inespresse» spiega ora. «Di fronte al fatto che il quartiere potrebbe essere più vissuto, di sicuro la Provincia non può essere indifferente. Ma questo non vuol dire che metteremo delle risorse pubbliche sulle Albere, ma che siamo invece pronti ad ascoltare e valutare eventualmente un progetto organico sul quartiere magari che comprenda anche l'Università».

Ma chi potrebbe presentare una nuova idea di sviluppo del quartiere? «Penso al Comune di Trento, ad esempio, ma anche ad altri enti o soggetti che pensino a rilanciare il quartiere» afferma Fugatti.

Il governatore provinciale alla domanda se si pensi di acquistare gli immobili rimasti invenduti, spiega che non si tratta di questo, ma di andare a verificare come sostenere un progetto per le Albere con uno sguardo più ampio, che guardi non solo all'interesse della città ma di tutta la provincia, perché quell'area Fugatti la considera «strategica» e ritiene quindi che «vada valorizzata».