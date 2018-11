Da martedì il nuovo presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, riceverà i cittadini nel suo ufficio dalle 7 alle 9.



Per questa prima volta potrà incontrarlo solo chi ha già l’appuntamento, ma dal prossimo martedì e per tutti i martedì seguenti il governatore sarà disponibile a ricevere i cittadini anche senza appuntamento.



Naturalmente, ha precisato ieri il governatore leghista, questa occasione per parlare con il presidente della Provincia è pensata non per le associazioni o le categorie, che hanno altri canali e forme per avere colloqui istituzionali, ma proprio per il cittadino comune che ha qualche questione da sottoporre al governatore. Con questa novità, così come con la convocazione delle riunioni di giunta nei territori colpiti dal maltempo - ieri a Novaledo e la settimana scorsa a Dimaro - Fugatti intende rimarcare la volontà della sua amministrazione di essere vicina ai territori e ai loro problemi.



L’apertura al colloquio con i cittadini di prima mattina, comunque, riporta alla mente l’abitudine inaugurata dall’ex governatore altoatesino, Luis Durnwalder, famoso anche per la sua abitudine a ricevere i cittadini all’alba, prima di cominciare la giornata.