Il consigliere della Lega Roberto Paccher è stato eletto alla presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Il voto questa mattina a Trento nel corso della prima seduta del Consiglio dopo le elezioni del 21 ottobre.

Come vice presidenti sono stati eletti Thomas Widmann (Svp) e Luca Guglielmi (lista Fassa).

Resta ancora aperta la questione della Presidenza del Consiglio Provinciale, dopo l’abbandono dell’aula da parte delle minoranze nella seduta di ieri: ci si riprova mercoledì prossimo. La Lega Nord vorrebbe come Presidente l’alleato Walter Kaswalder, con la contrarietà soprattutto del Patt (ex partito di Kaswalder, non gli perdona la fuoriuscita), ma anche di PD e Futura, che chiedono per una volta la presidenza alla minoranza.