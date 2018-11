Niente da fare per Walder Kaswalder, almeno per questo giro. La presidenza del consiglio provinciale resta lontana.



Oggi, le prime due votazioni sono andate a vuoto, dopo che, come annunciato, le opposizioni avevano lasciato l’aula, contestando la figura dell’autonomista, considerato non adatto a ricoprire una carica di garanzia istituzionale.



L’elezione del nuovo presidente del consiglio provinciale è stata rinviata al prossimo 27 novembre.