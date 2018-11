Anche Giacomo Bezzi (Udc), rimasto fuori dal consiglio provinciale per due voti, forse si aspettava di essere «ripescato» come assessore tecnico dal presidente leghista Maurizio Fugatti e aveva atteso un segnale dalla Lega che lo convincesse a rinunciare a fare ricorso al Tar a caccia dei voti necessari per soffiare l’ultimo seggio proprio al Carroccio.



La nomina in giunta non è arrivata e non sono arrivati altri segnali così l’ex consigliere di Forza Italia, che si era ricandidato con la lista Fugatti-Udc, proprio ieri ha deciso che il ricorso lo farà.



«Dopo attento esame dei verbali e tabulati dei voti delle ultime elezioni provinciali dove per il seggio alla nostra lista mancano 1,69 voti - ha scritto Bezzi sulla sua pagina Facebook - ho deciso oggi di incaricare i legali di predisporre sia instanza di revisione in autotutela alla commissione elettorale che di predisporre il ricorso al Tar». Sono convinto - prosegue il solandro - che gli innumerevoli errori formali e sostanziali nei nostri confronti, non avendo noi avuto rappresentanti di lista ai seggi, possano essere sanati positivamente».



Insomma, Bezzi non si arrende. Se dovesse riuscire ad aggiudicarsi il seggio toglierebbe l’ultimo seggio della Lega, assegnato a Roberto Cavada, ma che dopo le dimissioni della deputata Vanessa Cattoi, andrà ad Alessandro Savoi. È probabile che la Lega facca un controricorso.