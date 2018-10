I risultati delle elezioni in Trentino Alto Adige sono «l’ennesima conferma che bisogna cambiare, i cittadini lanciano dei segnali, avvertono una voglia di cambiamento che purtroppo le destre e i Cinque stelle hanno interpretato di più». Lo ha detto questo pomeriggio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un’iniziativa organizzata a Terni nell’ambito del primo appuntamento umbro del suo tour Piazza Grande.



«Il Pd - ha continuato Zingaretti - deve cambiare sapendo che molte delle promesse della campagna elettorale si stanno rivelando delle bugie, come abbiamo sempre denunciato. Ma non è con la bacchetta magica che si risolvono i problemi, ma assumendo noi questa voglia di cambiamento e rilancio della giustizia sociale di questo Paese». «Loro - ha concluso - governano perchè hanno la maggioranza parlamentare, ma non sono la soluzione dei problemi degli italiani».