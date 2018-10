Ormai i giochi sono fatti e dalle sedi dei partiti arrivano alcune reazioni politiche e analisi ai risultati del voto di ieri. Ormai Maurizio Fugatti è il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento, che ha deciso di dare fiducia alla Lega, primissimo partito in tutto il territorio. Nei video qui sotto ecco le parole del segretario leghista Bisesti, ancora scaramanticamente abbottonato, ma pronto con lo spumante in frigo, e la contenuta delusione di Muzio (Pd) e Degasperi (M5s). Mellarini (Upt) e Ghezzi (Futura) analizzano le cause della sconfitta, mentre Tonini rende onore all'avversario: «Complimenti a Fugatti: l'ho chiamato per congratularmi ma anche per dirgli che la nostra sarà un'opposizione intransigente sui temi dell'Autonomia, che continueremo a difendere rispetto al governo nazionale e alle altre regioni del nord est».

I VIDEO COMMENTI

Dalla sede del Patt, invece, con il via vai di candidati e attivisti, da Boller a Zadra passando per Pruner (nella foto in basso), si inizia a ragionare sui primi numeri: «Il primo dato è che il mondo autonomista, sommando Patt e i fuoriusciti Ottobre e Kaswalder, si conferma intorno ai dati di 5 anni fa. Per quanto ci riguarda il dato è migliore rispetto alle previsione ma è evidente che, avendo il presidente uscente, il risultato è negativo». Laconico il commento quando si fa notare che un'eventuale coalizione di centrosinistra compatta avrebbe conteso alla Lega la vittoria: «Certo, stando insieme saremmo stati molto vicini. Ma altri hanno deciso così...».